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Рубрика: В мире

Генпрокурор Украины уходит в отставку из-за смерти "активистки"

Текст: Павел Дульман

Во время выступления в Верховной Раде генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что готов уйти в отставку, и даже написал прошение на имя президента. К такому шагу его подтолкнуло резонансное дело "активистки" Екатерины Гандзюк, умершей в воскресенье, и тем привлекшей пристальное внимание Госдепа к ситуации в правоохранительных и следственных органах Украины.

Фото: Стрингер/ РИА Новости Фото: Стрингер/ РИА Новости
Фото: Стрингер/ РИА Новости

Покушение на 33-летнюю советницу мэра Херсона и городскую чиновницу Гандзюк произошло еще 31 июля - ее облили концентрированной кислотой рядом с домом. Но смерть наступила не от ожогов, а из-за оторвавшегося тромба - организм женщины, находившейся в сознании, и даже записывавшей с больничной койки обращения к украинскому народу и международным организациям, не выдержал череды операций.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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При жизни Екатерина Гандзюк была известна как яростный борец с "русским миром" и "сепаратизмом", поэтому популярностью среди жителей русскоязычного Херсона объяснимо не пользовалась. В отличие от немногочисленного сообщества местных "ветеранов АТО" и членов националистических группировок. Именно они сразу после покушения на нее бросились митинговать у здания мэрии Херсона и городской прокуратуры, а после смерти - блокировали офис МВД в Киеве, требуя наказать заказчиков преступления. С националистами солидаризовался и Госдеп, не каждую неделю обращающий внимание на Украину: "Нападения на гражданское общество Украины должны прекратиться. Те, кто ответственны за заказ и совершение этой ужасной атаки, должны быть привлечены к суду", - написала в своем Twitter официальный представитель внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт.

Общая проблема Науэрт, Луценко, Порошенко, а также видных представителей украинского национализма, единогласно выразивших соболезнования из-за смерти провинциальной чиновницы в том, что традиционную "руку Кремля" в этом преступлении найти невозможно при всем желании и фантазии, поскольку исполнители преступления известны, и это заслуженные по украинским меркам люди, "побратимы" покойной Гандзюк.

Так, по делу арестованы пятеро  - все участники карательной операции на Донбассе, члены запрещенного в России "Правого сектора", боевики так называемой Украинской добровольческой армии (УДА). Одного из задержанных - некого Владимира Васяновича с позывным "Шуруп", можно назвать звездой международного масштаба - его фотография со стыдливо прикрытой нацистской татуировкой экспонировалась в свое время в кулуарах ПАСЕ в рамках привезенной украинской делегацией выставки "Победители", посвященной "героям АТО". По их собственным признаниям, за покушение на Гандзюк они получили от 500 до 800 долларов, в зависимости от вклада в общее дело, были движимы исключительно корыстными мотивами, но имя заказчика называть наотрез отказываются. Ирония судьбы также в том, что ранее Гандзюк получила от начальника штаба УДА благодарность за труды на ниве волонтерства и помощи карательным батальонам.

Фото: depositphotos.com
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Поэтому украинские СМИ и бунтующие активисты стараются не акцентировать внимание на личностях убийц Гандзюк, но требуют от властей имя заказчика и его мотивы. С мотивами тоже возникают серьезные проблемы - за время своего пребывания во власти, куда ее вынесла волна "евромайдана", Гандзюк эффективно испортила отношения с представителями местной власти - покойница не чуралась голословных и нецензурных нападок на политических противников как лично, "под камеру", так и в социальных сетях. К недругам Гандзюк причисляют и руководство херсонской полиции, реформированное  под присмотром грузинских специалистов и близкое к главе МВД Арсену Авакову. Наконец, едва ли не главным ее врагом называются некий Игорь Павловский с позывным "Собака" - помощник парламентария от Блока Петра Порошенко, и, как утверждают местные СМИ - "смотрящий от президента" за областью. С Гандзюк у него был конфликт из-за заповедных лесных участков, предназначенных под застройку.

В ситуации, когда за смертью "патриотки и активистки" видны противоречивые и даже конфликтные интересы президента, главы МВД, всего националистического сообщества и даже Госдепа, генпрокурору Юрию Луценко остается только шантажировать всех своей отставкой, дабы не оказаться крайним. Тем более что о своем намерении вернуться в публичную политику сразу после президентских выборов, Луценко уже сообщал. Вероятно, ситуация, когда украинские патриоты под патриотическими лозунгами убивают таких же яростных украинских патриотов, не может не настораживать опытного украинского патриота Луценко. Запись Хизер Науэрт в социальных сетях только ускорила принятие решения. 

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