"КамАЗ" выпустит преемника легендарного грузовика

В Сети появились шпионские фотографии бортового "КамАЗа" с кабиной К5. Предсерийный "трехосный" экземпляр проходит доводочные испытания в реальных условиях на федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа". Фото экспериментального грузовика публикует "Автосправочная". Новинка, как и КАМАЗ 54901, обладает высокой кабиной К5. В качестве надстройки использована тентованная бортовая платформа.

Ранее в интернете были опубликованы снимки двухосных магистральных тягачей.

Стоит отметить, что у трехосной "одиночки" нового поколения третья ось полностью подъемная, а это значит, что колесная формула грузовика уже не 6х4, а 6х2. "Ленивец" позволяет экономить горючку и беречь резину. Судя по поднятой задней оси, автомобиль ехал по трассе без груза.

Можно смело утверждать, что новый трехосный автомобиль является "преемником" "КамАЗа"-5320.

5320 несет титул "культового" грузовика, именно он стал самой первой моделью марки "КамАЗ". Автомобиль оснащался V-образным восьмицилиндровым дизелем объемом 10,85 литра, мощностью 180-210 л.с., работающим в паре с 10-ступенчатой механической коробкой передач. Модель "жила" на конвейере с 1976 по 2001 годы.

Напомним, магистральный тягач "КамАЗ" с индексом 54901 станет первой моделью нового семейства рузовиков К5. Пятое поколение серийных тягачей встанет на конвейер в январе 2019 года. При этом в текущем году в Набережных Челнах соберут опытно-промышленную партию, "магистральники" пополнят парки как собственной транспортной компании "КамАЗа", так и нескольких крупных перевозчиков - необходимы их отзывы, обратная связь.

По большинству внешних и наружных деталей "КамАЗ" 54901 унифицирован с Mercedes Benz Actros последнего поколения (выпускается с 2012 года), но при этом у него полностью оригинальное оформление передней части и иной салон.

Новый "КамАЗ" будет оснащаться новым турбодизелем Р6, который создавался в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr. Объем двигателя составляет 12,0 л, а мощность от 380 до 550 л.с. Заявленный ресурс мотора - 1,5 млн км при межсервисных интервалах по 150 000 км. Мотор агрегатируется с немецкой автоматизированной коробкой передач ZF Traxon.

По предварительной информации, 54901-ый будет локализован на 80-85%, а обойдется на 15-20% меньше того же Actros.