Когда отменят знак "Шипы"

Проект постановления правительства, в котором отменяется знак "Шипы", может быть подан на подпись премьер-министру в течение двух недель.

Как сообщил источник "РГ", окончательная редакция проекта была согласована в прошлую пятницу. Сейчас документ находится в аппарате правительства. Как правило, после согласования окончательной редакции до подписания документа проходит две недели. Согласно регламенту, проекты актов готовятся в Аппарате в 15-дневный срок.

Напомним, что этот проект был внесен в правительство еще в июле. Он прошел все необходимые согласования среди заинтересованных министерств и ведомств, и ожидал только передачи на подпись главе правительства. Им будет отменен знак "Шипы" вовсе. Как утративший необходимость. Ведь сейчас, благодаря развитию технологий, эффективность торможения шипованных и нешипованных зимних шин не сильно отличается. К тому же, на заднем стекле автомобиля уже должно столько знаков вешаться, что это серьезно ограничивает обзор водителя.

Также этим постановлением вносятся и другие поправки в правила дорожного движения. Так, например, знак "Инвалид", купленный в киоске, не будет иметь юридической силы и давать право пользоваться теми привилегиями, которые распространяются на людей с ограниченными возможностями. Когда постановление вступит в силу, на автомобилях, на которых ездят эти люди или на которых их перевозят, должен быть установлен индивидуальный знак "Инвалид". Он выдается непосредственно в бюро медико-социальной экспертизы, которое и оформило инвалидность. На нем указан номер знака, номер медсправки, и данные, на кого оформлен знак. При этом наличие такого знака не отменяет необходимость иметь при себе справку об инвалидности.

Кстати, такой знак выдается инвалидам всех групп. Сейчас привилегии на парковках распространяются только на инвалидов I и II группы, тех, кто их перевозит, а также тех, кто перевозит детей-инвалидов. Все они смогут не только пользоваться правом парковки на специально отведенных для них местах, но и парковаться под знаком запрещающим стоянку, а также стоянку в четные или нечетные дни. А право проезда под знак "Движение запрещено" останется только у инвалидов I и II группы. Инвалидов III группы в этом праве почему-то обделили.

Также будут внесены изменения по порядку оформления аварий, при которых водитель может оставить место происшествия. Связанно это с изменением условий оформления Европротокола. Согласно этим поправкам, если в аварии вред причинен только имуществу, водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. Но предварительно он должен зафиксировать и передать данные о ДТП в автоматизированную информационную систему ОСАГО с помощью технических средств контроля. Эти средства должны обеспечивать оперативное получение формируемой в некорректируемом виде на основе использования сигналов ГЛОНАСС информации. Или же должно использоваться специальное программное обеспечение.

Если нет технических средств или программного обеспечения, водитель, прежде чем освободить проезжую часть, обязан зафиксировать средствами фотосъемки или видеозаписи (либо иным доступным способом) положение машин по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения машин.

Уехать с места происшествия можно в тех случаях, когда нет пострадавших и оформление вообще не требуется. И если оформить происшествие можно по Европротоколу. Кроме того, уехать можно и тогда, если сотрудник полиции решил, что оформить аварию можно на ближайшем посту или в подразделении.