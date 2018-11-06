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06.11.2018 12:01
Рубрика: Российский автопром

Lada Largus подорожал из-за обязательной опции

Текст: Андрей Полухин
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Один из самых популярных автомобилей на российском рынке - Lada Largus - вновь подорожал. На этот раз на 6 тысяч рублей во всех комплектациях. Причина - внедрение системы экстренного реагирования "ЭРА-Глонасс". Измененные прайс-листы опубликованы на официальном сайте российской марки.

До сих пор вышеназванная опция устанавливалась за дополнительную оплату. Стоимость услуги, включая активацию "кнопки", составляла те же 6 тысяч рублей.

Таким образом самый доступный Largus - в кузове фургон - продается по цене от 540 900 рублей, "гражданская" версия - от 570 900, а кроссовая - от 720 900.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, Lada Largus с 1 октября подорожал на 10 тысяч рублей. Причины корректировки ценника производитель не называл.

Lada Largus выпускается с 2012 года. АвтоВАЗ сохраняет внешний вид автомобиля, но регулярно меняет узлы и агрегаты автомобиля, построенного на базе универсала Renault Logan MSV, на отечественные. В конце октября "РГ" писала о новом одобрении типа транспортного средства (ОТТС) модели, в которой указана установка 5-ступенчатой механической коробки передач с индексом ВАЗ-21809.

Что касается "ЭРА-Глонасс", то, по данным оператора системы, в ней на сегодня зарегистрировано уже более 2,7 млн автомобилей. С 1 января 2015 года принято и обработано без малого 2 млн вызовов. Только 20,3 тысячи потребовали реагирования экстренных оперативных служб, причем 11,2 тысячи поступили в автоматическом режиме после ДТП со значительными повреждениями автомобиля. Время передачи данных о ДТП из системы "ЭРА-Глонасс" в систему "112" не превышает 19 секунд.

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