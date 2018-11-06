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Рубрика: В мире

Лавров раскритиковал давление на систему платежей SWIFT в связи с Ираном

Текст: Екатерина Забродина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на давление властей США на банковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT в связи с иранским досье. В целом же глава МИД назвал неприемлемым и нелегитимным санкционный прессинг на Тегеран.

Эту тему министр поднял во время визита в Мадрид. Как рассказал Сергей Лавров, сейчас участники ядерной сделки с Ираном, из которой, напомним, в одностороннем порядке вышли США, пытаются найти механизмы, позволяющие сохранить экономические связи с Исламской республикой.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Это дело непростое", - признал глава МИД. В частности, шеф российской дипломатии назвал неприемлемым давление на SWIFT. Напомним, что Общество всемирных межбанковских каналов связей заявило о том, что доступ нескольких иранских финансовых институтов к своей системе обмена сообщениями был приостановлен из-за американских санкций. В свою очередь, центробанк Ирана заявил о поиске альтернативных вариантов расчетов.

Между тем все участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому досье, за исключением Соединенных Штатов, продолжают считать многостороннее соглашение действительным, включая самих иранцев.

Российский банк попал под санкции США против Ирана
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