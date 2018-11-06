Лавров раскритиковал давление на систему платежей SWIFT в связи с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на давление властей США на банковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT в связи с иранским досье. В целом же глава МИД назвал неприемлемым и нелегитимным санкционный прессинг на Тегеран.

Эту тему министр поднял во время визита в Мадрид. Как рассказал Сергей Лавров, сейчас участники ядерной сделки с Ираном, из которой, напомним, в одностороннем порядке вышли США, пытаются найти механизмы, позволяющие сохранить экономические связи с Исламской республикой.

"Это дело непростое", - признал глава МИД. В частности, шеф российской дипломатии назвал неприемлемым давление на SWIFT. Напомним, что Общество всемирных межбанковских каналов связей заявило о том, что доступ нескольких иранских финансовых институтов к своей системе обмена сообщениями был приостановлен из-за американских санкций. В свою очередь, центробанк Ирана заявил о поиске альтернативных вариантов расчетов.

Между тем все участники Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому досье, за исключением Соединенных Штатов, продолжают считать многостороннее соглашение действительным, включая самих иранцев.