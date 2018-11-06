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Рубрика: Культура

Во время раскопок найдены следы древнего лекарства от камней в почках

Текст: Денис Передельский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Учение из Йоркского университета (Великобритания) обнаружили первое физическое доказательство использования средневековыми людьми папоротника в медицинских целях.

Фото: Greece Culture Ministry/AP
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Как сообщается на сайте Университета Йорка, о "магии" папоротника, широко использовавшегося для лечения различных заболеваний, известно из многих письменных источников. Однако впервые найдено археологическое подтверждение этому.

Исследователи изучили скелет мужчины, умершего в возрасте от 21 до 30 лет. Останки датированы IX-X веками. Они были обнаружены в средневековом некрополе на Балеарских островах. Анализ зубов выявил в них следы крахмала. Они характерны для спор, образующихся на нижней стороне листа папоротника.

"Благодаря анализу зубов мы смогли определить, что это был папоротник вида asplenium trichomanes, - говорит доктор Елена Фиорин из департамента археологии Университета Йорка. - Это распространенный вид, который произрастает в горных районах по всему миру".

Открытие подтверждает письменные свидетельства о том, что на протяжении многих столетий целители использовали папоротник для лечения.

Они знали о целебных свойствах этого растения. Исследование показало, что мужчина, вероятно, выпил настой из листьев папоротника для лечения кожи или мочевыводящих путей.

Письменные источники говорят о том, что папоротник чаще всего применяли при лечении простуды и камней в почках, а также для избавления от перхоти.

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