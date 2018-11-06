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Рубрика: В мире

Макрон: Выход США из ДРСМД угрожает безопасности Европы

Текст: Екатерина Забродина

Президент Франции Эммануэль Макрон публично раскритиковал решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Проиграет от этого, прежде всего, Европа, уверен французский лидер.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Свою позицию он озвучил в эфире телеканала Europe-1. Макрон напомнил, что историческое соглашение о сокращении значительной части ядерных арсеналов США и СССР, размещаемых на европейском континенте, было достигнуто в разгар ракетного кризиса в 1987 году и способствовало деэскалации военной напряженности.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
МИД: Опасные действия США ведут к слому ДРСМД

"Для меня очевидно, что главной жертвой (решения президента США Дональда Трампа, - прим. "РГ") становятся Европа и ее безопасность, - заявил Макрон. - И в этом я не преувеличиваю... Мы живем в мире, в котором вновь появляются опасные тенденции в результате перевооружения крупных держав".

Ранее озабоченность в связи с демаршем американской стороны выразили правительства ФРГ и Италии. Кроме того, немецкая оппозиция потребовала провести экстренный саммит НАТО в связи с заявлениями Белого дома. В свою очередь, Лондон выступил в поддержку американских партнеров.

В мире Европа Франция Выход США из договора о РСМД
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