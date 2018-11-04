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Рубрика: В мире

Министр иностранных дел ФРГ рассказал о плане по спасению мира в ЕС

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Европе придется составить план по контролю над вооружениями и разоружению для поддержания мира в регионе. Политик заявил о приверженности Евросоюза данному договору и отметил, что он является одним из самых больших достижений в области разоружения.

Маас назвал журналу Der Spiegel четыре пункта, на которых, как он считает, должна основываться международная безопасность. Среди них - возвращение к практике обмена данными между США, Европой и Россией, преобладание общих интересов над "взаимным недоверием", всеобъемлющий мониторинг информации о ракетах, в том числе крылатых, а воздействие Китай с целью добиться большей прозрачности в вопросах контроля над вооружениями.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер ранее заявил, что сохранение приверженности Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет единственным движением в правильном направлении.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
МИД: Опасные действия США ведут к слому ДРСМД

В МИД РФ считают, что Вашингтон рассчитывает обеспечить себе полное доминирование в военной сфере, в том числе за счет выхода из Договора. Это ускорит развертывание ракет не только США и Россией, но и большой группой государств по всему миру.

"Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - отметил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Президент США Дональд Трамп 20 октября объявил о выходе из ДРСМД. Кремль критически отреагировал на американскую инициативу. По мнению главы РФ Владимира Путина, выход США из Договора может привести к новой гонке вооружений. Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право принять зеркальные меры, если ракеты будут поставляться в Европу.

В мире Европа Германия Власть Работа власти Внешняя политика Власть Безопасность Армия В мире США Выход США из договора о РСМД
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