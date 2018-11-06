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06.11.2018 11:28
Рубрика: Экономика

Медведев утвердил правила проверки пользователей мессенджеров по телефону

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила идентификации пользователей в интернете организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Фото: depositphotos.com
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По новым правилам, администратор мессенджера при идентификации нового пользователя будет обязан направлять запрос по проверке телефонного номера компании сотовой связи. Оператор, в свою очередь, в течение 20 минут должен ответить, есть ли такой номер в базе данных. При отсутствии информации, в регистрации в мессенджере будет отказано.

При этом сотовой компании придется сделать отметку, какими приложениями обмена сообщениями пользуется ее клиент, а также занести в базу уникальный код идентификации, выделенный пользователю сервиса.

Если же абонент откажется от номера или изменит какие-то данные, сотовый оператор будет обязан в течение суток уведомить об этом администраторов мессенджера. Таким образом, пользователю потребуется пройти повторную идентификацию.

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