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06.11.2018 10:26
Рубрика: Экономика

Мессенджеры обяжут проверять телефонные номера пользователей

Сотовым операторам придется вносить в свои базы данных информацию о том, какими приложениями для переписки в интернете пользуются их клиенты.

Такой проект разработало правительство, сообщают "Известия".

Фото: depositphotos.com
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"Возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений", - цитирует газета главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Сотовым операторам в течение 20 минут придется проверять, есть ли у них информация о телефонном номере, когда клиент запрашивает идентификацию в приложении. При наличии у компании данных процесс будет считаться завершенным, а в базе появится отметка, что абонент пользуется каким-либо приложением.

Кроме того, сотовые компании будут отмечать у себя уникальный код идентификации пользователя, присваиваемый мессенджером.

В случае, если человек поменяет информацию о себе или оператора связи, то потребуется повторная идентификация. Для уже зарегистрированных пользователей регистрация будет считаться завершенной, только если информация сотовых операторов и данные администраторов мессенджера совпадут.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Роскомнадзор
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