Мотоцикл "Урал" обновили для США

Американская компания, занимающаяся продажами мотоциклов "Урал" на рынках США и Канады, представила обновленную версию 2019 модельного года.

Мотоцикл получил прежний 749- кубовый двигатель мощностью 41 л.с., новый погружной бензонасос со встроенным фильтром и обновленные дроссели.

Производитель усовершенствовали головки блока цилиндров и увеличили ребра охлаждения, что должно решить проблему с возможным перегревом. Кроме того, обновленный мотоцикл получил изготовленные по технологии литья под давлением поршни, тефлонную юбку и поршневые кольца с марганец-фосфатным покрытием, что гарантирует пониженное трение.

"Урал Gear Up 2019" оснастили противотуманными LED -фарами и дополнительным багажником. Мотоцикл имеет заднюю передачу и привод на коляску, алюминиевые диски со стальными спицами. Все три колеса полностью взаимозаменяемые.

Продажи обновленной модели стартуют в январе 2019 года. Цены начинаются от 16 999 долларов (около 1 120 00 рублей).

Напомним, до 97% продукции предприятия идет на экспорт. Большим рынком для "Ирбитского Мотоциклетного Завода" является США. В Америке дилерская сеть компании насчитывает более восьмидесяти отделений.

Фото: www.imz-ural.com