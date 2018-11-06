Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Представлен спецавтомобиль для Крайнего Севера 15:43
Skoda установила рекорд продаж в России 15:06
Какие уникальные "Москвичи" можно купить прямо сейчас 12:45
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции 12:01
06.11.2018 14:19
Рубрика: Легковые авто

Мотоцикл "Урал" обновили для США

Текст: Виктория Чернышева
Фото: www.imz-ural.com Фото: www.imz-ural.com
Фото: www.imz-ural.com

Американская компания, занимающаяся продажами мотоциклов "Урал" на рынках США и Канады, представила обновленную версию 2019 модельного года.

Мотоцикл получил прежний 749- кубовый двигатель мощностью 41 л.с., новый погружной бензонасос со встроенным фильтром и обновленные дроссели.

Производитель усовершенствовали головки блока цилиндров и увеличили ребра охлаждения, что должно решить проблему с возможным перегревом. Кроме того, обновленный мотоцикл получил изготовленные по технологии литья под давлением поршни, тефлонную юбку и поршневые кольца с марганец-фосфатным покрытием, что гарантирует пониженное трение.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Lada Largus подорожал из-за обязательной опции

"Урал Gear Up 2019" оснастили противотуманными LED -фарами и дополнительным багажником. Мотоцикл имеет заднюю передачу и привод на коляску, алюминиевые диски со стальными спицами. Все три колеса полностью взаимозаменяемые.

Продажи обновленной модели стартуют в январе 2019 года. Цены начинаются от 16 999 долларов (около 1 120 00 рублей).

Напомним, до 97% продукции предприятия идет на экспорт. Большим рынком для "Ирбитского Мотоциклетного Завода" является США. В Америке дилерская сеть компании насчитывает более восьмидесяти отделений.

Фото: www.imz-ural.com
Фото: www.imz-ural.com
Porsche за миллион: Cтоит ли покупать десятилетний Cayenne
Зачем покупать юбилейную "Буханку" за 760 тысяч рублей
#Урал