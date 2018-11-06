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На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув

НОВОСТЬ06.11.2018, 18:50
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Claude Paris Фото: AP Photo/Claude Paris
Фото: AP Photo/Claude Paris

Американский джазовый трубач Рой Харгроув скончался в Нью-Йорке 2 октября - менее чем через месяц после своего 49-летия.

Об этом пишет Variety, уточнив: причиной ухода джазмена, дважды лауреата премии "Грэмми" и одного из самых успешных трубачей своего поколения, стал сердечный приступ.

Рой Энтони Харгроув родился 16 октября 1969 года в Уэйко, Техас. Музыкой занимался с детства - благодаря родителям, вовремя заметившим в чаде жилку. Окончил Высшую школу исполнительского искусства в Далласе и Колледж музыки Беркли в Бостоне.

Первый сольный альбом - Diamond in the Rough - выпустил в 1990-м. Первую "Грэмми" - за лучший инструментальный джазовый альбом, взял восемью годами спустя.

Критика отмечает, что Харгроув бережно держался корней, но это ничуть не мешало музыканту быть прогрессивным и смело и небезынтересно "миксовать" в своих композициях элементы фанка, хип-хопа, соула и госпела. Что благодарный слушатель может наблюдать на нескольких десятках сольных пластинок Роя и альбомах с его приглашенным участием.

Кроме того, Харгроув записал ряд саундтреков к фильмам, и его композиции звучат в нескольких картинах и сериалах - таких, как "Доктор Хаус" и комедия "Семейные ценности", в которой задействовано все актерское семейство Дугласов - Кирк, Майкл, Кэмерон и так далее.

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