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Рубрика: В мире

Небензя: Москва против "затягивания" Боснии в НАТО

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Российская Федерация выступает против "затягивания" Боснии и Герцеговины (БиГ) в Североалантический альянс и отмечает, что действия Запада только усиливают противоречия внутри балканского государства. Такую позицию во вторник выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

По словам дипломата, Россия "решительно не согласна с курсом на затягивание БиГ в НАТО". "Такие действия лишь усиливают противоречия внутри страны", - указал он, добавив, что "мы не подписывались ни под какими обязательствами по втягиванию страны в евроатлантические структуры".

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"Предусмотренный мирным соглашением 1995 года консенсус по внешнеполитическим вопросам в этом случае недостижим в силу принципиальной позиции боснийских сербов, не представляющих себе прочерчивания блоково-разделительной линии между Республикой Сербской и Сербией", - констатировал Небензя.

Между тем во вторник ЦИК БиГ утвердила результаты состоявшихся здесь 7 октября всеобщих выборов. Согласно им, сербским членом боснийского Президиума стал Милорад Додик, занимающий категорическую позицию в отношении интеграции БиГ в НАТО. "Нет ничего с НАТО, - подчеркивает Додик. - Допустимо только некоторое взаимодействие в рамках программы "Партнерство ради мира", а учений с использованием боеприпасов не допущу. Народ Республики Сербской определился в отношении военного нейтралитета. Я это решение уважаю. Любые шаги на пути к интеграции в НАТО не получат моей поддержки".

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