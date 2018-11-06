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Рубрика: Общество

В Млечном Пути найдена неуловимая звезда возрастом 13,5 миллиарда лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Kevin Schlaufman/Johns Hopkins University Фото: Kevin Schlaufman/Johns Hopkins University
Фото: Kevin Schlaufman/Johns Hopkins University

Международная команда ученых обнаружила в галактике Млечный Путь древнейшую звезду возрастом около 13,5 миллиарда лет, сформированную сразу после Большого взрыва.

Фото: University of Arizona/JPL-CALTECH/NASA
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Исследование будет опубликовано в журнале Astrophysical Journal, а кратко о нем рассказывает портал Phys.org. Звезда получила наименование 2MASS J18082002-5104378 B.

Ученые назвали ее неуловимой, поскольку обнаружить объект оказалось крайне сложно. Звезду нашли по слабому движению, зафиксированному при изучении ее компаньона. Масса объекта составляет всего лишь 14 процентов от массы Солнца.

Это очень близкое к минимуму значение для запуска реакции термоядерного горения водорода в недрах светила. Кроме того, 2MASS J18082002-5104378 B имеет самый низкий уровень металличности из всех известных звезд.

Он составляет всего около десяти процентов от металличности Земли, что подтвердил спектроскопический анализ. Возраст звезды составляет около 13,5 миллиарда лет, то есть она была сформирована вскоре после Большого взрыва.

Это доказывает, что наш галактический диск появился на три миллиарда лет раньше, чем считалось.

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