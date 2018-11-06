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Рубрика: Общество

Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева рассказала о своем самочувствии

В конце прошлого года тихий 126-тысячный подмосковный городок Серпухов потрясла новость: 26-летний мужчина отвез жену в лес у деревни Скрылья, где отрубил ей обе кисти рук. В настоящее время судебный процесс по делу "подмосковного Отелло" продолжается. Мужчину обвиняют по трем статьям - "Причинение тяжкого вреда здоровью", "Похищение человека" и "Угроза убийством". В суде также допросили и потерпевшую, Маргариту Грачеву. В интервью m24 она рассказала о своем здоровье и о том, как проходит судебный процесс.

По словам девушки, по прошествии времени она перестала бояться и собирается ходить на все судебные заседания, так как есть свидетели со стороны бывшего мужа, которые до сих пор пытаются выгораживать, искать ему оправдания.

"Этот человек больше не существует... я полностью ограничилась от него, - рассказала Грачева. - Я думаю, что он не раскаивается ни капли. Потому что там настолько дотошные вопросы… И человек, который реально думает, что он совершил преступление, и он это совершил… А он прям копается вообще в мельчайших деталях. Там нет раскаяния".

Сейчас Маргарита полностью сосредоточена на своем здоровье и пытается, насколько это возможно, восстановить левую руку. По словам девушки, ее руку собирали буквально по частям - она пережила восемь переломов, пересадку кожи, вен.

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"Мою руку восстановить не то что на 100%... когда ее пришивали, это был 1%, что она хотя бы просто приживется, - поделилась Маргарита. Я жила с руками, жила без рук и теперь живу как бы с 1,5 рук. Даже не знаю, насколько… протез - это тоже не рука ни разу. И также у меня у протеза этого один захват, а у руки более 100, и это несравнимо".

По словам Грачевой, несмотря на трудности, она максимально старается быть самостоятельной. В ближайшем будущем Маргарита планирует съехать от матери и жить с детьми, которые, кстати, не знают о произошедшем и до сих пор думают, что их мама попала в аварию.

"Как это преподносить, я, серьезно, не знаю. Потому что для них это самых два близких человека. И когда они узнают это - даже без каких-то деталей, подробностей - это очень страшно", - поделилась девушка.

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