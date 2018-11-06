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06.11.2018 11:00
Рубрика: Легковые авто

Популярность каршеринга в Москве выросла в три раза

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сервис каршеринга в Москве стал втрое популярнее по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС заявил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Если за весь прошлый год москвичи и приезжие брали машины в краткосрочную аренду 5,5 миллиона раз, то с начала 2018-го зафиксировано уже более 18 миллионов поездок. По мнению Ликсутова, каршеринг становится популярнее, потому что операторы увеличивают количество машин и расширяют зоны завершения аренды. Сейчас оставлять прокатное авто можно в Мытищах, Долгопрудном, Химках, Реутове, Королеве.

Клиентов также привлекают гибкие тарифы и скидки по утрам. Кроме того, недавно стали доступны автомобили премиум-класса, а в некоторых машинах уже устанавливают и детские кресла.

Общий парк машин каршеринга в России превысил 18 тысяч
Как будет развиваться каршеринг в России
#каршеринг