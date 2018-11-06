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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

Следственный комитет России начал проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Смоленской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО
В ЕАО после взрыва газа 28 квартир признали непригодными для проживания

Напомним, взрыв произошел в селе Пригорское недалеко от областного центра. Девятиэтажная новостройка частично разрушена: обвалились балконы и перекрытия в квартирах. Травмы получили четыре человека: двух мужчин отвезли в больницу, еще двум травмированным помощь была оказана на месте.

- На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального управления, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область Взрывы газа в домах
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