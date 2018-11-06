После взрыва газа в смоленском доме обрушились балконы

Следственный комитет России начал проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Смоленской области.

Напомним, взрыв произошел в селе Пригорское недалеко от областного центра. Девятиэтажная новостройка частично разрушена: обвалились балконы и перекрытия в квартирах. Травмы получили четыре человека: двух мужчин отвезли в больницу, еще двум травмированным помощь была оказана на месте.

- На место происшествия выехали сотрудники отдела криминалистики регионального управления, - рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.