Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизтопливом

Самое дешевое дизельное топливо в России продают в Ингушентии и Чечне, самое дорогое - в Магаданской области, Якутии, на Камчатке, Сахалине и Чукотке. Разница в цене литра солярки составляет более 10 рублей.

Рейтинг цен и доступности дизельного топлива для населения составило РИА Новости на основе данных Росстата. Низкая стоимость отнюдь не означает широкую доступность топлива для населения. Авторы исследования проанализировали не только ценники на АЗС, но и уровень доходов в регионах.

Выяснилось, что жители Чукотки могут купить более полутора тысяч литров дорогой солярки в месяц. Такую же роскошь способны себе позволить москвичи и обитатели Ямало-Ненецкого автономного округа. А в Дагестане с его низкой ценой на ДТ покупательная способность населения также низка: местные водители могут приобрести лишь 461 литр дизтоплива. Чуть побольше возможностей у жителей Алтайского края (479 литров) и Кабардино-Балкарии (487).

За девять месяцев 2018 года цены на солярку в среднем по России выросли более чем на 10 процентов. В Республике Алтай, Магаданском крае и Орловской области дизтопливо подорожало на 17 процентов и более. Регионы дальнего востока показали более умеренный рост цен, а на Чукотке стоимость ДТ с начала года не изменилась.