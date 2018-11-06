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06.11.2018 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Татарстане задержали лидеров террористической организации

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

В Азнакаевском и Бугульминском районах Татарстана были задержаны предполагаемые лидеры региональных ячеек запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

Как сообщили "РГ" в Управлении ФСБ РФ по РТ, спецоперация проводилась силами ФСБ, МВД и Росгвардии.

По сведениям правоохранительных органов, задержанные осуществляли на территории РФ антиконституционную деятельность в соответствии с доктриной создания так называемого "Всемирного халифата". Работа по свержению законной власти, в том числе террористическими методами, велась по указанию зарубежных кураторов.

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Помимо этого, участники региональных подразделения организации привлекали в свои ряды мусульман и занимались пополнением боевых формирований, действующих на Ближнем Востоке.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены пропагандистские материалы и документы с планом действий, а также отчеты о проделанной работе.

В настоящее время все фигуранты по решению суда заключены под стражу.

Напомним, в начале октября в Татарстане были задержаны предполагаемые лидеры российского отделения организации "Хизб ут-Тахрир".

Справка "РГ"

Международная организация "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" признана террористической решением Верховного суда РФ в 2003 году. Ее деятельность на территории России запрещена.

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