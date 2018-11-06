СК назвал версии пожара в Кузбассе, где погибли восемь человек

Следователи рассматривают три версии пожара в Юрге, где погибли двое взрослых и шестеро детей возрасте от двух до двенадцати лет.

- Среди них короткое замыкание, искра от печной золы и неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Кемеровской области Надежда Ананьева.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Окончательная причина возгорания будет известна после получения результатов экспертизы.

Напомним, в ночь на вторник в кузбасском городе Юрге загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. В результате пожара погибли 8 человек, в том числе шестеро детей. По предварительным данным, семья не состояла на учете как неблагополучная.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Его расследование продолжается.