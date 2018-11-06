СК назвал причину опрокидывания автобуса с пассажирами под Омском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого под Омском перевернулся пассажирский автобус с 45 пассажирами. По предварительным данным, водитель пытался уйти от столкновения с фурой.

- По показаниям 41-летнего водителя автобуса, на трассе в Саргатском районе его стала обгонять фура, - рассказала "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. - Уходя от столкновения, он слишком близко прижался к обочине дороги и не учел гололедные явления.

Напомним, пассажирский автобус следовал по маршруту Усть-Ишим - Омск. На трассе Р-392 в Саргатском районе Омской области он попал в ДТП и опрокинулся. За медицинской помощью обратились 12 пассажиров. Они получили ушибы и ссадины головы и других частей тела.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц компании-перевозчика, которой принадлежит автобус.