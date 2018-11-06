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06.11.2018 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал причину опрокидывания автобуса с пассажирами под Омском

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП, в результате которого под Омском перевернулся пассажирский автобус с 45 пассажирами. По предварительным данным, водитель пытался уйти от столкновения с фурой.

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- По показаниям 41-летнего водителя автобуса, на трассе в Саргатском районе его стала обгонять фура, - рассказала "РГ" представитель СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова. -  Уходя от столкновения, он слишком близко прижался к обочине дороги и не учел гололедные явления.

Напомним, пассажирский автобус следовал по маршруту Усть-Ишим -  Омск. На трассе Р-392 в Саргатском районе Омской области он попал в ДТП и опрокинулся. За медицинской помощью обратились 12 пассажиров. Они получили ушибы и ссадины головы и других частей тела.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Следователи дадут правовую оценку действиям ответственных лиц компании-перевозчика, которой принадлежит автобус.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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