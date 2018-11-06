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06.11.2018 07:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе при тушении дома с восемью погибшими пострадал пожарный

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

При ликвидации возгорания в частном жилом доме в городе Юрга Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, пострадал пожарный.

В ЕАО произошел взрыв бытового газа в жилом доме

- Командир отделения 17-го отряда ФПС по Кемеровской области был в составе звена газодымозащитной службы, - рассказала "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - Во время разведки он получил травму и был доставлен в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Напомним, в ночь на вторник в городе Юрга загорелся дом, который арендовала многодетная семья. В результате пожара погибли 8 человек, шесть из них - дети.

Причины случившегося пока неизвестны. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На месте пожара работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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