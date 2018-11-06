В Кузбассе при тушении дома с восемью погибшими пострадал пожарный

При ликвидации возгорания в частном жилом доме в городе Юрга Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, пострадал пожарный.

- Командир отделения 17-го отряда ФПС по Кемеровской области был в составе звена газодымозащитной службы, - рассказала "РГ" представитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Виктория Олейникова. - Во время разведки он получил травму и был доставлен в больницу. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Напомним, в ночь на вторник в городе Юрга загорелся дом, который арендовала многодетная семья. В результате пожара погибли 8 человек, шесть из них - дети.

Причины случившегося пока неизвестны. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". На месте пожара работают следователи и специалисты испытательной пожарной лаборатории.