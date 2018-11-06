Издана почтовая марка с изображением Крымского моста

Производитель продукции для "Почты России" издательство "Марка" сообщило о поступлении в обращение марки с изображением Крымского моста. Она напечатана в серии "Архитектурные сооружения. Мосты".

На картинке, нарисованной художником Владимиром Бельтюковым, изображена панорама инфраструктурного сооружения, открывающаяся со стороны Керчи. Художник немного забежал вперед и изобразил не только действующую автомобильную часть моста, но и железнодорожную, по которой движется состав. В реальности это событие произойдет лишь в конце 2019 года. "В кадр" попал и ставший символом объекта рыжий кот Мостик, который с высоты наблюдает за транспортным переходом и проходящими под ним судами.

Из типографии новая продукция, отпечатанная на мелованной бумаге, выйдет в виде марочного листа 188 на 170 миллиметров, который состоит из пяти марок 84 на 30 и 10 купонов. Всего отпечатают 46 тысяч листов с 230 тысячами марок номиналом 46 рублей.

Сообщается, что вместе с выпуском почтовых марок изданы и конверты первого дня, а также изготовлены штемпеля первого дня для Москвы и Керчи.