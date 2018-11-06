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06.11.2018 01:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пятерым участникам регаты в Геленджике потребовалась помощь после ЧП

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту опрокидывания парусных лодок в акватории Голубой бухты в Геленджике во время традиционной всероссийской регаты.

"При ухудшении погодных условий порывами ветра были опрокинуты часть парусных судов, - сообщили в ведомстве. - В результате пять человек с небольшими травмами обратились за помощью. Остальные участник не пострадали".

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Как сообщала "РГ", в понедельник днем во время старта регаты, в которой принимают участие, в том числе, дети и подростки, поднялся сильный ветер. Несколько яхт начало сносить в море. По данным МЧС, 10 лодок не смогли самостоятельно вернуться к берегу.

Очевидцы рассказывают, что часть из них перевернулась. Патрульные катера, обеспечивающие безопасность на регате, подобрали всех участников соревнования. Позже появилась информация, что у двоих детей было зафиксировано переохлаждение, еще у одного - травма лица.

"Проводится опрос очевидцев и другие проверочные мероприятия, направленные на установку всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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