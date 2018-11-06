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06.11.2018 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове из-за затопления моста началась эвакуация машин с острова

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС приступили к эвакуации автомобилей с Зеленого острова, который оказался отрезанными от города в результате затопления нескольких секций понтонного моста. Спасателям предстоит доставить на "большую Землю" 122 автомобиля.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, транспортировка легковых автомобилей проходит с помощью плавающего гусеничного транспортера ПТС-М Донского спасательного центра. Ранее было эвакуировано 400 человек.

Напомним, частичное крушение понтонного моста произошло вечером 4 ноября. По неустановленной причине произошло затопление двух секций понтонного моста в районе 29-й линии. В результате на Зеленном острове, который используется в качестве рекреационной зоны отдыха, без возможности перебраться в Ростов-на-Дону оказались более 400 человек.

Для перевозки людей через реку Дон спасателям пришлось развернуть специальный отряд МЧС. Эвакуация пострадавших осуществлялась с помощью пяти катеров. Для ремонта понтонного моста пришлось применять плавучий кран, которой поднял одну затонувшую секцию моста.

На месте ЧС работает группировка в количестве 37 человек и 12 единиц техники.

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