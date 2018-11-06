В Севастополе после реконструкции открылся Малахов курган

В Севастополе завершилась реконструкция Малахова кургана - первая с конца 1950-х годов, когда мемориальный комплекс был восстановлен и открыт после войны.

- Сегодня мы возвращаем городу и стране удивительный памятник, - сказала на церемонии открытия вице-премьер Ольга Голодец. - Это святое место для всей России, каждому школьнику, взрослому человеку, ветерану известно имя Малахова кургана. Эта земля до сих пор помнит страшные битвы, и при реконструкции были обнаружены артефакты, которые пополнили коллекцию музея. Работы проводились с профессионализмом и любовью, даже лестницы были восстановлены, а не заменены, воссозданы элементы, которые украшали Малахов курган при его открытии.

- Впервые проведена реконструкция и реставрация всего комплекса, - отметил министр культуры РФ Владимир Мединский. - Благоустроен парк, восстановлены архитектурные формы, проведено освещение, отреставрированы все орудия, обновлена экспозиция в Оборонительной башне. Это первая часть огромного комплекса ремонтно-реставрационных и созидательных работ в сфере культуры в Севастополе, которые начинает делать Россия. Малахов курган остается символом того, как мы умеем защищать свою землю, а Севастополь станет примером того, как мы умеем чтить память, хранить историческое наследие и развивать культуру.

Как рассказал "РГ" директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко, из 13 гектаров территории Малахова кургана 70 процентов подлежали реконструкции и благоустройству. 22 памятника были полностью отреставрированы, среди них - место смертельного ранения адмирала Нахимова, братская могила русских и французских солдат, орудия середины XIX века на противоштурмовой батарее и батарее Сенявина, памятники Корнилову и воинам 8-й воздушной армии, батарея Матюхина. Прошла реставрацию Оборонительная башня, где был заново зажжен Вечный огонь, и открыта новая экспозиция о Крымской войне.

- Все мемориальные обозначения батарей разбирали до основания и заново восстанавливали, - говорит Мусиенко. - Орудия были в ужасающем состоянии, их много лет просто закрашивали краской, под которой стволы разъедала ржавчина. Теперь их очистили и обработали специальным консервационным составом. При реставрации выяснилось, что два корабельных орудия - английского производства, мы нашли клейма заводов-изготовителей.

К открытию Малахова кургана студенты Севастопольского госуниверситета разработали приложение с картой мемориала, на которой отмечены все памятники. А кроме этого создали модули дополненной реальности для основных памятников мемориала.

Справка "РГ"

Малахов курган был центром обороны Севастополя в годы Крымской войны и местом ожесточенных боев в Великую Отечественную. С 1990-х мемориалом долгое время никто не занимался, парк был заброшен и замусорен, памятники постепенно разрушались. Только после возвращения Крыма на родину Малахову кургану удалось вернуть исторический облик. На полную реставрацию и ремонт ушли почти два года.

Во время работ строители обнаружили пушку времен Крымской войны, которая стала частью экспозиции под открытым небом. Возле Оборонительной башни нашли засыпанную землей минную галерею военного инженера Эдуарда Тотлебена - свидетельство "подземной войны", которую вели противники в годы первой обороны Севастополя. Ее накрыли стеклом и воссоздали боевую обстановку. Еще одна находка - подземный бункер близ батареи Матюхина - станет местом для экспозиции, посвященной роли Малахова кургана в годы Великой Отечественной войны.