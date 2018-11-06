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06.11.2018 12:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начались выплаты вкладчикам оставшегося без лицензии "Уралтрансбанка"

Текст: Татьяна Воробьева

Шестого ноября начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам "Уралтрансбанка", у которого ранее была отозвана лицензия. "Прием заявлений и выплаты будут идти через Сбербанк", - сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

ЦБ отозвал лицензии у двух страховых компаний

Напомним, Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского кредитного учреждения. Причиной стало то, что банк не предпринимал никаких действий для улучшения своего финансового положения. В учреждении назначена временная администрация.

Страховое возмещение будет выплачиваться в шести субъектах РФ. Согласно данным АСВ, за деньгами (в общей сложности - 7,25 миллиарда рублей) могут обратиться порядка 32,7 тысяч вкладчиков. В том числе - более двух тысяч индивидуальных предпринимателей, претендующих на 240,8 миллиона рублей.

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