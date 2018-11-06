Уральская чиновница извинилась за свои слова о государстве и молодежи

Ставшая скандально известной благодаря фразе "государство не просило ваших родителей вас рожать" руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принесла свои извинения.

В интервью Облгазет.ru она заявила, что считает свое высказывание вырванным из контекста. Именно поэтому, по ее мнению, и произошло искажение смысла.

Свердловская чиновница уточнила: главная мысль, которую она хотела донести до участников встречи, состояла в том, что "сами молодые люди должны проявлять активность, а не только государство должно заботиться о будущем молодежи. Очень многое зависит от самих молодых ребят. Она считает, что в первую очередь детям в развитии и становлении должны помогать родители, а государство готово помогать, "оно дает возможность участвовать в организуемых им проектах и мероприятиях".

При этом Ольга Глацких извинилась перед всеми, кого невольно могла обидеть своим опрометчивым высказыванием. Она призналась, что высказалась довольно резко, и за это просит прощения.

Напомним, накануне на Youtube был опубликован сюжет о встрече Глацких с жителями Кировграда. 29-летняя чиновница, отвечая на вопрос, можно ли предусмотреть меры поддержки родителям, которые не могут отправить своих детей на соревнования и конкурсы, заявила: "Нет, государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".