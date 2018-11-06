Новости

В Калининградской области сменился начальник УФСБ 11:13
Россия в срок‍ поставит в Китай истребители Су-35 и С-400 11:05
Комитет СФ поддержал закон о пенсионных надбавках для парламентариев 11:04
В ЕАО после взрыва газа 28 квартир стали непригодными для проживания 11:04
Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизтопливом 11:03
Популярность каршеринга в Москве выросла в три раза 11:00
На Урале чиновницу отстранили после слов о "ненужности" детей государству 10:54
ВОЗ: Белорусы и россияне стали меньше употреблять алкоголь 10:48
Facebook заблокировал десятки аккаунтов накануне выборов в США 10:47
МРК "Ураган" отстрелялся "Калибрами" в Белом море 10:28
Мессенджеры обяжут проверять телефонные номера пользователей 10:26
Синоптики пообещали аномально теплый ноябрь 10:26
Возле детской больницы в Петербурге прорвало трубу с кипятком 10:24
Создание российско-китайского тяжелого вертолета начнется в 2019 году 10:19
В Ростове из-за затопления моста началась эвакуация машин с острова 10:16
Иномарки обошлись россиянам в 1,5 трлн рублей 10:12
Российский банк попал под санкции США против Ирана 09:47
В ДТП с микроавтобусом под Калугой погибли три человека 09:45
Уральская чиновница извинилась за свои слова о государстве и молодежи 09:38
В Минобороны РФ прокомментировали перехват самолета ВМС США‍ 09:30
В Сибири грабитель забрал у инкассатора 3,8 миллиона рублей и одежду 09:28
СК назвал версии пожара в Кузбассе, где погибли восемь человек 09:21
В Брянске два человека погибли в столкновении иномарок 09:18
В Приморье проверят информацию о продаже в КНР краснокнижных косаток 09:11
СК назвал причину опрокидывания автобуса с пассажирами под Омском 09:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
06.11.2018 09:38
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Уральская чиновница извинилась за свои слова о государстве и молодежи

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Фото: dmp.midural.ru Фото: dmp.midural.ru
Фото: dmp.midural.ru

Ставшая скандально известной благодаря фразе "государство не просило ваших родителей вас рожать" руководитель департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких принесла свои извинения.

В интервью Облгазет.ru она заявила, что считает свое высказывание вырванным из контекста. Именно поэтому, по ее мнению, и произошло искажение смысла.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Губернатор назвал некорректными слова чиновницы о государстве и молодежи

Свердловская чиновница уточнила: главная мысль, которую она хотела донести до участников встречи, состояла в том, что "сами молодые люди должны проявлять активность, а не только государство должно заботиться о будущем молодежи. Очень многое зависит от самих молодых ребят. Она считает, что в первую очередь детям в развитии и становлении должны помогать родители, а государство готово помогать, "оно дает возможность участвовать в организуемых им проектах и мероприятиях".

При этом Ольга Глацких извинилась перед всеми, кого невольно могла обидеть своим опрометчивым высказыванием. Она призналась, что высказалась довольно резко, и за это просит прощения.

Напомним, накануне на Youtube был опубликован сюжет о встрече Глацких с жителями Кировграда. 29-летняя чиновница, отвечая на вопрос, можно ли предусмотреть меры поддержки родителям, которые не могут отправить своих детей на соревнования и конкурсы, заявила: "Нет, государство в принципе ничего не должно - вам должны ваши родители. Потому что они вас родили - государство не просило их рожать".

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российский банк попал под санкции США против Ирана
На Урале чиновницу отстранили после слов о "ненужности" детей государству
Украинского депутата задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро
Россия и Китай впервые представили макет совместного самолета CR-929
Рогозин рассказал об освоении Луны с помощью роботов-аватаров