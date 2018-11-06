Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении моста в Югре

Югорские врачи рассказали о состоянии рабочих, которые пострадали накануне в результате обрушения моста недалеко от поселка Каркатеевы.

- Четыре человека в состоянии средней тяжести продолжают лечение в окружной больнице Нефтеюганска. Трое переведены в травматологический центр в Сургуте. Ночью двоих прооперировали. Состояние на утро стабильное без ухудшений: два пациента в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, - сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Напомним, в Нефтеюганском районе рухнул мост через старую протоку. Его собирались демонтировать, установили кран, пригнали грузовик, чтобы вывозить детали конструкции. И сам мост и тяжелая техника с рабочими внезапно рухнули.

"В 16.55 в районную единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обрушении, - сообщили в МЧС автономного округа. - Движение автотранспорта не нарушено: машины двигаются по действующему мосту, который находится рядом".

Как рассказал "РГ" официальный представитель регионального Следственного комитета Олег Меньших, пострадали девять рабочих из десяти, занятых на объекте: двое от полученных травм скончались, один - в тяжелом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

Прокуратура округа организовала проверку деятельности фирмы, которая занималась сносом моста.