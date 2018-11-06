"Роскосмос" установит камеры наблюдения на российском сегменте МКС

"Роскосмос" рассматривает возможность установки на российском сегменте Международной космической станции камер для отслеживания передвижений космонавтов и астронавтов.

"Такой проект готовится", - сообщили РИА Новости в госкорпорации. Надо сказать, что станция эксплуатируется с 20 ноября 1998 года. И вопрос о камерах, надо понимать, до сих пор никогда не стоял. По крайней мере, на российском сегменте МКС сейчас камер нет.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что "Роскосмос" запросил у NASA записи с американских камер в рамках расследования причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09". Официального подтверждения, что NASA согласились их предоставить, не было.

Вопрос с камерами возник после инцидента на МКС в конце августа, когда системы станции зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие в 2 мм. Дыру заделали герметиком - в несколько слоев. Герметичность станции была восстановлена.

Специалисты дали "добро" на то, чтобы "Союз МС-09" продолжил полет в составе МКС. Более того, он выполняет сейчас роль корабля-спасателя. То есть на нем будут возвращаться космонавты на Землю.

Но вопрос: кто продырявил корабль, остается пока без ответа.

Самое главное: "внутренняя проверка" не выявила каких-либо системных проблем в организации производства на РКК "Энергия", где собирается корабль. Сейчас специалисты делают большую ставку на то, что прояснит ситуацию выход в открытый космос двух российских космонавтов. Они должны обследовать место "дыры" с внешней стороны обшивки. Это должно ответить на многие вопросы.

- Проблема в чем? В принципе бытовой отсек не предназначен для работы на нем снаружи, в открытом космосе, - говорит член комиссии, летчик-космонавт Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов и восемь выходов в открытый космос. - Потому что там, где у нас предназначены места для такой работы, делаются поручни, элементы крепления. Здесь этого нет. Конечно, есть альтернативные способы, как туда подобраться с помощью "стрелы", но они не очень жесткие. Мы сейчас готовим специальную дополнительную методику, как закрепиться, как подойти, как удержаться. Готовим экипаж.

Изначально планировалось, что наши космонавты выйдут в космос для осмотра "дыры" в середине ноября. Однако авария ракеты "Союз-ФГ" 11 октября спутала все карты. Экипаж корабля "Союз МС-10" - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, которые должны были прилетететь на МКС, благополучно вернулись на Землю, но выход пришлось перенести. Теперь ожидается, что он состоится 10-11 декабря.