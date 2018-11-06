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06.11.2018 12:16
Рубрика: Экономика

Роскосмос увеличил стоимость страховки запуска "Прогресса МС-10"

Текст: Юлия Кривошапко

Стоимость контракта на страхование рисков запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и его стыковки с Международной космической станцией выросла до 259,6 миллиона рублей. Ранее начальная цена контракта составляла 116,5 миллиона рублей, но эта закупка была признана несостоявшейся из-за отсутствия заявок со стороны страховых компаний.

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Новый открытый запрос предложений на право заключения договора страхования рисков запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и стыковки с Международной космической станцией объявил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Извещение опубликовано на сайте госзакупок.

Страховая сумма по договору составляет свыше 3,2 миллиарда рублей. Запуск должен состояться 16 ноября с космодрома Байконур.

После инцидента при пилотируемом запуске 11 октября, когда ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с экипажем МКС на орбиту и космонавтам пришлось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю, находить желающих страховать возможные риски становится все сложнее. Убыток страховщиков по этой аварии оценили в 4,65 миллиарда рублей.

Экономика Финансы Рынок страхования Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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