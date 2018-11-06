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06.11.2018 09:47
Рубрика: Экономика

Российский банк попал под санкции США против Ирана

Текст: Ольга Туманова

США в рамках санкций против Ирана наложили ограничения на зарегистрированный в России "Мир Бизнес Банк" - "дочернюю" структуру одного из иранских банков. Это следует из информации, распространенной американским Минфином.

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Сто процентов акций "Мир Бизнес Банк" принадлежат самому крупному государственному банку Исламской Республики Иран - "Банку Мелли Иран", Тегеран (Национальный банк Ирана). Он предоставляет услуги в Москве и в Астрахани.

Под американские санкции попали все компании, которые принадлежат или контролируются Bank Melli и его дочерними структурами.

Экономика Финансы Банки В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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