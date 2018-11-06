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Рубрика: Легковые авто

Шипы или "липучка": Какую зимнюю резину покупают российские водители

Текст: Юрий Зубко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Несмотря на то, что шипованные покрышки за год подорожали вдвое сильнее "липучки", это по-прежнему наиболее популярный вид зимней резины: автовладельцы берут их в полтора раза чаще, чем нешипованные.

Как отмечает "Авито Авто", рекордное превосходство "шипов" над "липучкой" зафиксировано в Ижевске - более чем на 1 800%. Нешипованные шины оказались популярнее в семи городах, включая Москву.

Фото: depositphotos.com
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Шипованная резина в октябре в среднем стоила 6 802 рубля (+35% за год), а нешипованная - 6 482 рубля (+17%). Таким образом, "шипы" за год подорожали вдвое сильнее "липучки".

Кстати, в сравнении с сезоном отпусков спрос на оба типа зимних покрышек осенью предсказуемо и заметно вырос. В сентябре относительно августа он увеличился на 21% на шипованную резину и на столько же на нешипованную. Относительно сентября октябрьский спрос на "шипы" прибавил 73%, а на "липучку" - 39%. Пик спроса за прошедший месяц пришелся на понедельник, 29 октября.

Эксперты портала также выяснили (опросили более 5 000 респондентов по всей стране), что почти половина российских автовладельцев - 47% - "переобувает" свои машины, когда температура опускается ниже 5ºС.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Прохождение столбиком термометра нулевой отметки становится сигналом к смене шин для 39% респондентов. 5% водителей осознают, что пришла пора заботиться о безопасности только тогда, когда их начинает заносить на дороге.

Еще 4% в принципе круглый год ездят на одном типе покрышек. Среди еще 5% россиян мнения разделились: большая часть из них "переобувается", ориентируясь исключительно на календарь, но также популярны ответы "за этим следит муж", "когда пассажиры начинают ругаться" и "когда получу зарплату".

Мужчины относятся к смене сезонных комплектов шин немного ответственнее женщин: до наступления заморозков это делают 48% опрошенных сильного пола и 42% - прекрасного. Вообще не меняют резину в течение года 3% женщин и 4% мужчин.

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#автомобили