Сирийский военный убит в Латакии

Военнослужащий правительственных сил Сирии погиб в результате обстрела боевиков в провинции Латакия. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике.

"Боевиками незаконных вооруженных формирований обстреляны позиции сирийских правительственных сил в районе высоты Телль-Метвази в провинции Латакия. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирии", - отметил на брифинге руководитель центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, обстрел производили вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации.

Добавим, что российская военная полиция сопроводила колонну из 60 автомобилей, которые доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев и возвращались обратно.