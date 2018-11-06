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Рубрика: В мире

Сирийский военный убит в Латакии

Военнослужащий правительственных сил Сирии погиб в результате обстрела боевиков в провинции Латакия. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон в арабской республике.

Фото: Depositphotos.com
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"Боевиками незаконных вооруженных формирований обстреляны позиции сирийских правительственных сил в районе высоты Телль-Метвази в провинции Латакия. В результате обстрела погиб один военнослужащий вооруженных сил Сирии", - отметил на брифинге руководитель центра генерал-лейтенант Владимир Савченко.
По его словам, обстрел производили вооруженные формирования из Идлибской зоны деэскалации.

Добавим, что российская военная полиция сопроводила колонну из 60 автомобилей, которые доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев и возвращались обратно.

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