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06.11.2018 15:06
Рубрика: Легковые авто

Skoda установила рекорд продаж в России

Текст: Виктория Чернышева

Skoda обнародовала итоги продаж автомобилей в России за 10 месяцев 2018 года. Как уточнили в пресс-службе компании, с января по октябрь было продано 65 087 автомобилей - больше, чем за весь прошлый год. В 2017-ом российским клиентам было передано 62 302 автомобиля Skoda.

Объем продаж компании в октябре вырос на 33 процента. В прошлом месяце чехи реализовали 7 614 автомобилей (в октябре 2017-го - 5 720).

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В число моделей-бестселлеров вошел семейный вcедорожник Kodiaq, локальное производство которого стартовало в этом году. В октябре в России продали 2 233 автомобиля этой модели. Популярностью пользовались лифтбеки Rapid (октябрьские продажи - 3 239 единицы, плюс 40,2 процента к октябрю 2017-го) и Octavia (1 942 автомобилей).

Флагман компании - модель Skoda Superb - в октябре приобрели 187 клиентов.

Недавно Skoda показала, как будет выглядеть купеобразный Kodiaq. Кроме того, сообщалось, что компания выпустит новый компактный кроссовер.

Также в октябре стало известно, что Skoda будет выпускать в России кроссовер Karoq. 

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#Skoda