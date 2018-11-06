В Болгарии найдены сокровища Османской империи

Болгарские археологи при раскопках руин древнегреческого города Актополиса в Бургасской области обнаружили спрятанный там керамический сосуд с сотнями монет и ювелирных изделий внутри.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, находка была сделана близ современного города Ахтополя. Клад нашли при раскопках домов времен Османской империи, построенных на месте древнего города Актополиса.

Всего археологи обнаружили 854 серебряные и золотые монеты XVIII века из Османской империи и Западной Европы. Большая часть монет была отчеканена в периоды правления султана Махмуда I (1730-1754 годы) и его брата и преемника султана Османа III (1754-1757 годы).

Сообщается, что монеты были изначально помещены в мешок, который затем спрятали в большом керамическом сосуде, использовавшемся в те времена для хранения зерна. Мешок истлел, однако на монетах сохранились остатки его ткани.

Сокровища также включают в себя ювелирные изделия: серьги, ожерелья, пряжки для ремня и украшения для волос. Возможно, драгоценности были зарыты местным жителем во время нападения на город. По другой версии, клад мог быть спрятан грабителями.

"Я лично был удивлен открытием "османской сокровищницы" в этом городе, - говорит Андрей Аладжов из Национального института археологии в Софии. - А то, что было спрятано такое большое количество монет и украшений, свидетельствует о бедствии. Это вполне могло быть вооруженное вторжение".