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06.11.2018 22:08
Рубрика: В мире

Технические сбои осложнили голосование в ряде штатов США

На нескольких избирательных участках в Нью-Йорке произошли поломки сканеров для считывания бюллетеней для голосования на выборах в конгресс, передает ТАСС сообщение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. В результате образовались длинные очереди, в которых избирателям приходилось ждать по 1,5-2 часа.

Фото: EPA
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Аналогичные технические сбои зафиксированы в штатах Род-Айленд и Джорджия. В первом случае местным властям даже пришлось доставлять на остров Пруденс-Айленд новую машину для голосования взамен забарахлившей.

Напомним, что в США проходят промежуточные выборы 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов штатов и территорий.

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