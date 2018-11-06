Технические сбои осложнили голосование в ряде штатов США

На нескольких избирательных участках в Нью-Йорке произошли поломки сканеров для считывания бюллетеней для голосования на выборах в конгресс, передает ТАСС сообщение информационного агентства Ассошиэйтед Пресс. В результате образовались длинные очереди, в которых избирателям приходилось ждать по 1,5-2 часа.

Аналогичные технические сбои зафиксированы в штатах Род-Айленд и Джорджия. В первом случае местным властям даже пришлось доставлять на остров Пруденс-Айленд новую машину для голосования взамен забарахлившей.

Напомним, что в США проходят промежуточные выборы 35 из 100 сенаторов, а также губернаторов штатов и территорий.