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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали лучшее время для того, чтобы бросить курить

Текст: Оксана Грибанова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты из Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) выяснили, что заядлым курильщикам, которые не смогли распрощаться с вредной привычкой до средних лет, нужно бросить курить не позже, чем в 40-45 лет. Иначе серьезных проблем со здоровьем в преклонном возрасте не избежать.

По словам исследователя Мередит Данкан, риск заполучить инфаркт, инсульт и другие проблемы с сердцем снижается примерно на 38% уже через пять лет после отказа от сигарет. А вот для того, чтобы пришла в порядок сердечно-сосудистая система, надо как минимум 15 лет. Это продемонстрировало исследование с участием 8700 человек.

Фото: Depositphotos.com
Ученые выяснили, что гиподинамия опаснее, чем курение и диабет

Если вы завязываете с сигаретами в 40-45 лет (разумеется, лучше сделать это как можно раньше), то риск развития инфаркта или инсульта значительно снижается. Ученые отметили, что среди вовремя не бросивших курить людей, употреблявших примерно пачку сигарет в день на протяжении 20 лет, у 70% случаются инфаркт и инсульт.

Ранее ученые из Онкологического центра имени Сидни Киммеля при Больнице Джона Хопкинса (США) обнаружили, что сигаретный дым вызывает так называемые эпигенетические изменения в клетках легких, соответствующие самым ранним стадиям развития рака. На этом этапе развитие болезни еще можно предотвратить, если отказаться от табака.

Кстати

Японские исследователи из Национального центра глобального здоровья и медицины выяснили, что курение связано с повышенным риском потери слуха.

Общество Здоровье Алкоголь и табак
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