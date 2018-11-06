В Госдуме поддержали новые правила проверки пользователей мессенджеров

В Госдуме назвали логичными новые правила проверки пользователей мессенджеров через операторов связи, которые предусматривает проект, разработанный правительством.

Напомним, новые правила устанавливают запрет на пользование мессенджером без идентификации пользователя. Основная задача таких нововведений - допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама.

У оформленного в мессенджере телефона должен быть конечный адресат, и если человеку нечего скрывать, то в этой инициативе нет ничего страшного и сложного, - считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, чьи слова приводит RT.

По его мнению, во многом "через мессенджер идет координация противоправных действий". "Либо это торговля, либо распространение запрещенной информации. Такие негативные явления, как, например, экстремизм, распространяемый также и в мессенджерах, крайне негативно влияют на неокрепшие молодые умы. У государства должны быть какие-то рычаги влияния или предотвращения этого", - заявил Александр Ющенко.