Правительство уточнило правила идентификации в месседжерах

Правительство разъяснило пользователям и владельцам сервисов мгновенных сообщений, как исполнять закон о месседжерах.

Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу через 180 дней с момента публикования, то есть через полгода.

Такой срок дан операторам связи на подготовку. Сам закон вступил в силу с 1 января 2018 года. Им введено юридическое понятие "мессенджер" и прописаны обязанности владельцев таких сервисов и операторов связи.

Постановлением утверждены правила идентификации пользователей владельцами сервисов мгновенных сообщений. По закону они не могут предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Основная задача принятого закона - допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама. Пользователь, который не идентифицируется, не сможет отправлять сообщения.