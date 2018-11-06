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06.11.2018 12:05
Рубрика: Экономика

Правительство уточнило правила идентификации в месседжерах

Текст: Татьяна Шадрина
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Правительство разъяснило пользователям и владельцам сервисов мгновенных сообщений, как исполнять закон о месседжерах.

Фото: depositphotos.com
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Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу через 180 дней с момента публикования, то есть через полгода.

Такой срок дан операторам связи на подготовку. Сам закон вступил в силу с 1 января 2018 года. Им введено юридическое понятие "мессенджер" и прописаны обязанности владельцев таких сервисов и операторов связи.

Постановлением утверждены правила идентификации пользователей владельцами сервисов мгновенных сообщений. По закону они не могут предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Основная задача принятого закона - допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама. Пользователь, который не идентифицируется, не сможет отправлять сообщения.

Экономика Отрасли Связь Правительство
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