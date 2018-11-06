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06.11.2018 14:07
Рубрика: Власть

В Госдуме предложили исключить США из НАТО

Текст: Татьяна Замахина

В Комитете Госдумы по обороне прокомментировали предложение президента Франции Эмманюэля Макрона создать в Европе для обороны единую армию, которая бы не зависела от США. Лучше исключить США из НАТО, выдвинул альтернативный вариант замглавы комитета Андрей Красов.

Свое заявление французский лидер сделал в обнародованном во вторник интервью радиостанции "Europe 1". "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию", - сказал он. - Нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США".

Как в США и Европе отреагировали на решение Трампа выйти из ДРСМД

Президент Франции в связи с этим призвал Европу обеспечить защиту от "Китая, России и даже от действий США", упомянув в этом контексте решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

- Есть уже одна такая псевдооборонительная организация как НАТО, и все страны Западной и Восточной Европы в нее входят, - напомнил Красов в комментарии РИА Новости. - Может быть, им проще и лучше исключить США, потому что они нестабильны и умеют сеять только зло и войны по всему миру?

Также можно исключить другие заокеанские страны, предложил он.

Создавать еще одну военную структуру нецелесообразно, ведь НАТО является самой мощной в Европе военной организацией, отметил депутат.

В целом же он сделал вывод о том, что "западноевропейские партнеры прозрели и видят, что политика США не направлена на укрепление всеобщего мира и стабильности".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Россия и США
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