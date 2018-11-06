В Минобороны РФ прокомментировали перехват самолета ВМС США‍

Сопровождение самолета-разведчика ВМС США у границ России велось с соблюдением всех необходимых мер безопасности, подчеркнули в Минобороны РФ в ответ на заявления американской стороны.

Напомним, 5 ноября истребитель Су-27 был поднят на перехват самолета ВМС США EP-3E, который приближался к границам России.

Командование ВМС США заявило, что российский Су-27 якобы "небезопасно перехватил" американский самолет-разведчик над Черным морем, пролетев на высокой скорости в непосредственной близости от него. Это, по мнению американской стороны, является небезопасным маневром и ставит под угрозу жизни пилотов США, сообщает РИА Новости.

При этом в Минобороны РФ подчеркнули, что истребитель приблизился к американскому воздушному судну на безопасное расстояние, идентифицировал его и сопровождал, не допуская нарушения российских границ. В ведомстве также отметили, что сразу после того, как EP-3 изменил курс полета и стал удаляться от российских границ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.