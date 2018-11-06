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06.11.2018,  
16:04
Текст:  Николай Грищенко

В небе Сирии сняли на видео Су-24М с неизвестным камуфляжем

В социальных сетях появилась видеозапись полета в небе Сирии фронтового бомбардировщика Су-24М с необычным камуфляжем. Вместо красной звезды - традиционной эмблемы ВКС России, на крылья и киль самолета нанесены серые звезды, помещенные в круг.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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Видеозапись размещена в Instagram пользователем fighter_bomber, который получил известность демонстрацией видео с перехватом пары французских Rafale и снимком американского стелс-истребитель  F-22 в прицеле российского Су-35.

Часть пользователей высказала мнение, что причиной необычного камуфляжа стали причины маскировки.

"Видимо это отечественное виденье современных тенденций по уменьшению заметности, т.е. когда опознавательные знаки наносятся серым. Тут просто сверху закрасили серым чтобы уменьшить контрастность", - написал один из пользователей интернета.

Его оппоненты акцентировали внимание, что силуэты Су-24 известны военным пилотам разных стран с советских времен, и кроме того, если "звезды заметны, то какая это маскировка?". Некоторые предположили, что видео бомбардировщика с серыми "звездами в кружочках" - это монтаж, но пока пользователи спорят о происхождении самолета, ролик уверенно набирает просмотры в социальных сетях. За несколько часов его посмотрели около семи тысяч пользователей интернета.

Напомним, что сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла Су-24 был принят на вооружение в 1978 году. В 2001 году совершил первый полет модернизированный Су-24М2 с еще более возросшей боевой эффективностью. Самолет несет около 7500 килограммов бомб, ракет и пушечных снарядов.

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