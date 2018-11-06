Ввоз спутниковых телефонов разрешат только операторам связи

Новости

При взрыве в Смоленском доме пострадали четыре человека 19:17
Ольга Васильева прокомментировала ситуацию с досмотрами на ЕГЭ 19:05
Бабич: Россия и Беларусь могут отразить любую агрессию 19:00
Жители Москвы попросили поднять цену на платную парковку 18:50
На 50-м году жизни от сердечного приступа умер джазмен Рой Харгроув 18:50
Министр просвещения объяснила закрытие подмосковной школы "Горки" 18:49
Цены на бензин пошли вверх после их заморозки правительством 18:48
26-летний рэпер Мак Миллер умер от передозировки 18:40
Министр просвещения предложила готовить веб-психологов для детей 18:27
Умер легендарный итальянский актер Карло Джуффре 18:25
Оператор "Северного потока - 2" построил 200 км газопровода 18:24
В смоленском доме взорвался газ 18:23
Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана 18:20
Рособрнадзор запретил прием в один вуз и семь филиалов 18:20
Режиссера мелодрамы "Жизнь Адель" обвинили в домогательствах 18:10
Каскадер из "Неудержимых" Сталлоне умер в ночном клубе Алма-Аты 17:55
Burger King оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбительную рекламу 17:51
Пострадавшая от мужа Маргарита Грачева рассказала о своем самочувствии 17:50
В "Роскосмосе" прокомментировали сбой в работе компьютера на борту МКС 17:45
Внимание всего мира приковано к выставке в Шанхае 17:44
Миллиардер Билл Гейтс разработал туалет, работающий без воды 17:37
В Болгарии найдены сокровища Османской империи 17:32
Видео: Полет Су-57 показали в необычном ракурсе 17:32
В Минэкономразвития появился куратор туризма 17:24
На Алтае в школе искусств нашли тела двух человек 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Пять самых громких подделок XX века
Пять самых громких подделок XX века
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
06.11.2018 18:55
Рубрика: Экономика

В зоне видимости

Ввоз спутниковых телефонов разрешат только операторам связи
Текст: Татьяна Шадрина
Ввозить в Россию спутниковые телефоны смогут исключительно отечественные лицензированные операторы связи. Проект поправок об этом в Закон "О связи" подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ограничения затронут и ввоз из государств, входящих в Евразийский экономический союз.
Стоимость "спутниковой" минуты разговора превышает сто рублей. Такие тарифы не всем по карману. Фото: Reuters Стоимость "спутниковой" минуты разговора превышает сто рублей. Такие тарифы не всем по карману. Фото: Reuters
Стоимость "спутниковой" минуты разговора превышает сто рублей. Такие тарифы не всем по карману. Фото: Reuters

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Большинство государственных услуг переведут в электронный вид

В ведомстве считают, что это позволит предотвратить ряд угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в интернет на территории России.

По словам главы онлайн-журнала Content Review Сергея Половникова, поправки не затронут интересы обычных граждан. Рынок спутниковой связи в России довольно узкий. И если им пользуются частные лица, то там, где нет других возможностей коммуникации. Тарифы на услуги спутниковой голосовой связи минимум в десять раз выше, чем у сотовых операторов. Например, 150 минут разговоров на 60 дней обойдутся почти в 16 тысяч рублей. Учитывая такие расценки, к услугам спутниковых операторов чаще всего прибегают компании.

По оценкам главы аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России сейчас число спутниковых телефонов исчисляется тысячами, а не миллионами, как мобильных телефонов.

Подключение к спутниковому интернету начинается от 1,5 тысячи рублей в месяц с учетом ограниченного объема трафика. Стоимость безлимитного пакета начинается уже от 14 тысяч рублей. Здесь абонентов больше, но все равно их число не превышает нескольких десятков тысяч. В основном это также юридические лица, в том числе банки, госкомпании, различные службы.

В Минкомсвязи пересмотрят универсальную услугу связи

О запрете на использование спутниковой связи в России речь не идет. Главное, чтобы использовались сертифицированные и лицензированные аппараты.

В Индии существуют аналогичные правила по использованию спутниковых телефонов. Там, правда, определена одна компания, аппаратами которой можно пользоваться в этой стране по специальному разрешению властей. Таким образом, в Индии исключают спутниковый канал утечки важных для государства данных. На Кубе и в Северной Корее ввоз спутниковых телефонов вообще запрещен, спутниковую трубку придется оставить на границе при въезде в эти страны. В Северной Корее под запретом и использование зарубежных сотовых телефонов, разговаривать можно только по сертифицированным и купленным в этой стране трубкам. Основная часть из которых произведена "по спецзаказу" в Китае. Наличие специального разрешения на разговоры по спутниковому телефону требуют в Непале.

Пользователи предпочитают говорить по мобильному телефону, а там, где нет хорошего сотового сигнала, используют спутниковую связь для выхода в интернет

В России правила более демократичные. До 2012 года в основном в страну ввозили "серые" трубки операторов, которые не имели разрешения на работу в России. Сейчас можно приобрести спутниковый телефон у пяти отечественных операторов, зарегистрированных Роскомнадзором.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Владимир Путин обсудил на Совбезе санкции США против Ирана
В "Роскосмосе" сообщили о сбое в одном из компьютеров на МКС
Во Франции задержали подозреваемых в подготовке покушения на Макрона
В Крыму назвали наглядным уроком перехват самолета-разведчика США
Правительство уточнило правила идентификации в мессенджерах