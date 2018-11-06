Ввоз спутниковых телефонов разрешат только операторам связи

Ввозить в Россию спутниковые телефоны смогут исключительно отечественные лицензированные операторы связи. Проект поправок об этом в Закон "О связи" подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Ограничения затронут и ввоз из государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве считают, что это позволит предотвратить ряд угроз национальной безопасности, обусловленных использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в интернет на территории России.

По словам главы онлайн-журнала Content Review Сергея Половникова, поправки не затронут интересы обычных граждан. Рынок спутниковой связи в России довольно узкий. И если им пользуются частные лица, то там, где нет других возможностей коммуникации. Тарифы на услуги спутниковой голосовой связи минимум в десять раз выше, чем у сотовых операторов. Например, 150 минут разговоров на 60 дней обойдутся почти в 16 тысяч рублей. Учитывая такие расценки, к услугам спутниковых операторов чаще всего прибегают компании.

По оценкам главы аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, в России сейчас число спутниковых телефонов исчисляется тысячами, а не миллионами, как мобильных телефонов.

Подключение к спутниковому интернету начинается от 1,5 тысячи рублей в месяц с учетом ограниченного объема трафика. Стоимость безлимитного пакета начинается уже от 14 тысяч рублей. Здесь абонентов больше, но все равно их число не превышает нескольких десятков тысяч. В основном это также юридические лица, в том числе банки, госкомпании, различные службы.

О запрете на использование спутниковой связи в России речь не идет. Главное, чтобы использовались сертифицированные и лицензированные аппараты.

В Индии существуют аналогичные правила по использованию спутниковых телефонов. Там, правда, определена одна компания, аппаратами которой можно пользоваться в этой стране по специальному разрешению властей. Таким образом, в Индии исключают спутниковый канал утечки важных для государства данных. На Кубе и в Северной Корее ввоз спутниковых телефонов вообще запрещен, спутниковую трубку придется оставить на границе при въезде в эти страны. В Северной Корее под запретом и использование зарубежных сотовых телефонов, разговаривать можно только по сертифицированным и купленным в этой стране трубкам. Основная часть из которых произведена "по спецзаказу" в Китае. Наличие специального разрешения на разговоры по спутниковому телефону требуют в Непале.

Пользователи предпочитают говорить по мобильному телефону, а там, где нет хорошего сотового сигнала, используют спутниковую связь для выхода в интернет

В России правила более демократичные. До 2012 года в основном в страну ввозили "серые" трубки операторов, которые не имели разрешения на работу в России. Сейчас можно приобрести спутниковый телефон у пяти отечественных операторов, зарегистрированных Роскомнадзором.