4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома"

Около 4 тысячи человек будет обеспечивать общественный порядок и безопасность на стадионе "Лужники" и прилегающей к нему территории во время матча 4-го тура Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома". Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

Из этого количества сотрудников полиции и Росгвардии будет порядка 2,5 тыс. человек. Им будут помогать работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб. На необходимость соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионе и прилегающей территории отдельно обращается внимание зрителей.

- На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований, - сказано в сообщении.

Сегодня "ЦСКА" сыграет с "Ромой" в "Лужниках". Матч начнется в 20:55 по московскому времени, "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Первая игра между этими соперниками, состоявшаяся в Риме, завершилась победой итальянской команды со счетом 3:0. И сейчас "Рома" занимает в группе G второе место с шестью очками, уступая мадридскому "Реалу" по пропущенным мячам - три против двух. У "ЦСКА" четыре очка, третье место и возможность сыграть в Лиге Европы. Помимо поражения от "Ромы", армейцы ранее сенсационно обыграли "Реал" 1:0 и сыграли вничью с "Викторией Пльзень" 2:2. Римляне же уступили "Реалу" 0:3, но чешскую "Викторию" обыграли всухую, забив пять мячей.