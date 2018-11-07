ЦСКА продолжает свою еврокубковую эпопею. Сегодня московским "армейцам" предстоит ответный матч с итальянской "Ромой".

У подопечных Виктора Гончаренко - полный набор: ничья, победа, поражение. Причем первые два результата особенно неожиданные: повержен был мадридский "Реал", сбитый красно-синим автобусом (в королевском клубе, впрочем, и так все плохо), а вничью российская команда сыграла с чешской "Викторией", причем "отскочив" благодаря пенальти на 95-й минуте.

А вот первая встреча с "Ромой" приятных воспоминаний болельщикам армейского клуба не доставит - в Риме красно-синие влетели с крумным счетом 3:0. Так что сегодня они будут добиваться реванша. И результаты двух последних матчей в РПЛ, где ЦСКА заработал всего одно очко (и забил один гол), это стремление должны усиливать. К тому же в ворота хозяев после дисквалификации вернется Акинфеев.

Матч пройдет в "Лужниках", начало - в 20:55.