Андрей Аршавин объявил о завершении карьеры

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин на следующей неделе проведет свой последний матч в качестве игрока казахстанского "Кайрата". В интервью клубной пресс-службе он признался, что уже не будет искать себе новую команду.

На днях стало известно, что 11 ноября Аршавин в последний раз выйдет на поле в составе казахстанской команды - это произойдет в матче заключительного тура первенства против карагандинского "Шахтера". "Кайрат" уже обеспечил себе второе место в чемпионате - ниже он точно не опустится, равно как и не сможет догнать досрочно победившую "Астану".

Именно в матче с "Шахтером" пройдет торжественная церемония проводов Аршавина из команды, который за три сезона провел за "Кайрат" более 100 матчей, забил 30 мячей и сделал 37 результативных передач, а также трижды стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Как оказалось, это будут проводы Андрея и из футбола.

"Я хотел бы остаться в футболе тренером, но уже много раз говорил, что это мне, наверное, будет трудно, - сказал Аршавин в видеоинтервью пресс-службе "Кайрата". А на вопрос, куда он планирует перейти, 37-летний россиянин ответил однозначно: - Конечно, я уже не буду никуда переходить".

Большую часть карьеры Андрей провел в петербургском "Зените", за основной состав которого дебютировал в 2000 году. В общей сложности он отыграл за первую команду "сине-бело-голубых" 283 матча и забил 57 мячей. Также в его карьере был, безусловно, славный период в лондонском "Арсенале" - с 2009 по 2013 год он сыграл 105 матчей за "канониров" и забил 23 мяча, в том числе оформил легендарный покер на "Энфилде" в ворота "Ливерпуля". До отъезда в Казахстан он также недолго играл за краснодарскую "Кубань".

Кстати

"Кайрат" объявил о любопытной акции. На матч против карагандинского "Шахтера" при предъявлении удостоверения личности сможет бесплатно пройти любой, кого зовут Андрей.