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07.11.2018 17:47
Рубрика: Спорт

ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА

Текст: Данила Жиляев

В преддверии матча ЦСКА и "Ромы" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов молодежные составы этих команд встретились в рамках Юношеской лиги УЕФА. Победа осталась за римлянами - 2:1.

Фото: REUTERS/ Tony Gentile
ЦСКА - "Рома" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Если основная команда "красно-синих", выступая не слишком удачно, может похвастаться, по крайней мере, домашней победой над "Реалом", то у армейской "молодежки" нет и этого. После трех туров группового этапа она набрала лишь одно очко за выездную ничью с чешской "Викторией". Затем последовали поражения от сверстников из "Реала" и "Ромы" - увы, сегодня исправить ситуацию не удалось.

К перерыву "волки" вели 2:0 после голов Алессио Риккарди и Дэвида Буа. В самом начале второго тайма ЦСКА отквитал один мяч благодаря точному удару Максима Елеева, но этот гол в итоге оказался последним в матче. "Красно-синие" потерпели третье поражение подряд и по-прежнему замыкают турнирную таблицу группы G.

Отыграться за них сегодня постарается армейская основа, которая продолжает бороться за выход в плей-офф. На данный момент в активе подопечных Виктора Гончаренко четыре очка, они на два балла отстают от "Реала" и "Ромы". Матч ЦСКА с итальянской командой состоится сегодня в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Лига чемпионов 2018/2019
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