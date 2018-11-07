ФСБ выявила 70 ячеек террористических организаций в 2018 году

ФСБ во взаимодействии с иностранными коллегами выявила в 2018 году в 24 регионах России 70 ячеек международных террористических организаций. Об этом председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников заявил на 17-ом международном совещании в Москве руководителей спецслужб - партнеров ФСБ.

По словам Бортникова из этих 70 ячеек - 38 принадлежали ИГИЛ (ИГ, террористическая организация запрещенная в РФ), которые занимались активной вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков. Как сообщил директор ФСБ, всего в этом году было задержано 777 активных участников и пособников международных террористических организаций, в том числе 36 главарей.