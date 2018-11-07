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07.11.2018 18:11
Рубрика: В мире

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку

Текст: Игорь Дунаевский

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал президенту Петру Порошенко прошение об отставке. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в среду подтвердила это украинским журналистам.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Днем ранее Луценко на заседании Верховной Рады заявил, что собирается покинуть свою должность и попросил депутатов рассмотреть этот вопрос до конца недели.

Такое решение глава генпрокуратуры принял на фоне скандала вокруг расследования убийства сотрудницы Херсонского горсовета и активистки Екатерины Гандзюк, которая работала над разоблачением коррупционных преступлений во власти. Правозащитные организации резко критикуют украинское правосудие за затягивание расследований такого рода, требуя отставки руководства силовых структур.

Луценко назвал критику в свой адрес проявлением "борьбы за власть" и заявил, что не потерпит вмешательства в свою работу.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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