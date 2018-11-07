Генпрокурор Украины Юрий Луценко подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал президенту Петру Порошенко прошение об отставке. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в среду подтвердила это украинским журналистам.

Днем ранее Луценко на заседании Верховной Рады заявил, что собирается покинуть свою должность и попросил депутатов рассмотреть этот вопрос до конца недели.

Такое решение глава генпрокуратуры принял на фоне скандала вокруг расследования убийства сотрудницы Херсонского горсовета и активистки Екатерины Гандзюк, которая работала над разоблачением коррупционных преступлений во власти. Правозащитные организации резко критикуют украинское правосудие за затягивание расследований такого рода, требуя отставки руководства силовых структур.

Луценко назвал критику в свой адрес проявлением "борьбы за власть" и заявил, что не потерпит вмешательства в свою работу.